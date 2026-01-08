В США заявили, что не крадут нефть Венесуэлы

Соединенные Штаты Америки не крадут венесуэльскую нефть, а лишь контролируют доходы от ее продажи. Такое заявление в интервью телеканалу CNBC сделал министр энергетики США Крис Райт.

Глава ведомства заявил, что не слышал о разговорах о краже нефти.

«Конечно, если такие разговоры существуют, они не соответствуют действительности. Мы просто контролируем поступление доходов от их нефти», — заявил Райт.

США хотят перезапустить нефтяную отрасль Венесуэлы, но она находится в катастрофическом состоянии. Примерно треть хранилищ нефти в Венесуэле не используется. Объекты и сети пришли в полное запустение, плохое техническое обслуживание на протяжении долгого времени стало причиной пожаров, взрывов и утечек.