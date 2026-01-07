Президент США Дональд Трамп хочет перезапустить нефтяную отрасль Венесуэлы, которая находится в катастрофическом состоянии. Об этом написало издание Financial Times .

Журналисты обратили внимание на коррозию резервуаров, протечки трубопроводов и падение нефтедобычи. В статье подчеркнули, что объекты и сети пришли в полное запустение, плохое техническое обслуживание на протяжении долгого времени стало причиной пожаров, взрывов и утечек.

«Аналитики компании Kayrros заявили, что некоторые объекты находятся в „катастрофическом состоянии“. в настоящее время примерно треть хранилищ нефти в Венесуэле не используется. Это говорит о снижении темпов работы НПЗ и сокращении добычи нефти», — отметили в материале.

Для восстановления работоспособности трубопроводов потребуется около 60 миллиардов долларов, а по некоторым оценкам, до 100 миллиардов долларов.

Пекин резко осудил попытки США заставить Венесуэлу прекратить сотрудничество с Китаем и Россией, чтобы передать нефтяные ресурсы под контроль американских компаний.