Страны НАТО начали готовиться к организации частичной или полной морской блокады России. Об этом РИА «Новости» рассказал посол РФ в Норвегии Николай Корчунов.

«Страны альянса, включая Норвегию, буквально переводят балтийско-арктический регион на „казарменное положение“, расставляя повсюду своих „часовых“», — пояснил дипломат.

Речь идет об операциях «Балтийский часовой», «Восточный часовой» и «Арктический часовой». Цель этих учений — укрепление натовских сил от Крайнего севера до Черного моря и Балтики. Натовские страны тем самым ограничили свободу судоходства, нарушая нормы международного права.

Ранее посол России в Копенгагене Владимир Барбин сообщал, что датские власти ужесточили контроль за танкерами с российской нефтью. Но в Кремле найдут рычаги, чтобы доходчиво убедить западные страны воздержаться от провокаций в Балтийском море.