В США захотели привлечь военных диспетчеров для помощи с авиаперевозками
В США могут привлечь военных авиадиспетчеров для помощи с пассажирскими авиаперевозками на фоне шатдауна. Об этом заявил американский министр транспорта Шон Даффи в интервью телеканалу CNN.
По словам чиновника, такое предложение в беседе с ним озвучил военный министр Пит Хегсет. Получится ли задействовать военных диспетчеров, пока непонятно, поскольку они не сертифицированы в определенных воздушных пространствах.
«Но если я смогу, то я их задействую», — сказал Даффи.
На фоне шатдауна на 10% снизилась пропускная способность в 40 аэропортах Соединенных Штатов. Задержали или отменили больше 3,2 тысячи рейсов.
Ранее в Белом доме ужаснулись влиянию шатдауна на американскую экономику. Воздействие оказалось сильнее, чем ожидали чиновники.