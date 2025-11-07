В Белом доме ужаснулись влиянию шатдауна на экономику США

Хассет: шатдаун повлиял на экономику США сильнее, чем ожидалось

Шатдаун оказал более серьезное влияние на американскую экономику, чем ожидалось. Об этом заявил глава Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассет в эфире телеканала Fox Business.

«Воздействие на экономику оказалось гораздо серьезнее, чем мы ожидали, потому что он длится так долго», — сказал он.

Ранее стало известно, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пообещал государству «экономический бум» после шатдауна.

Ответственность за прекращение работы правительства и государственных структур, которое действует с 1 октября, американский лидер возложил на демократов.