Администрация Белого дома изучает вариант прекращения передачи Украине современных видов вооружений для оказания давления на Владимира Зеленского. Об этом собщило издание American Thinker .

По данным журналистов, прекращение поставок может стать средством влияния на украинские власти.

До этого президент Украины говорил, что представители его американского коллеги Дональда Трампа требовали от него согласия на урегулирование ситуации, в том числе по территориальным вопросам.

Во время разговора с Зеленским Трамп подчеркнул необходимость здравых действий решения ситуации и обратил внимание на преимущества России.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что власти США выступали за мир на Украине, но сменили позицию под давлением европейских стран. По его словам, ЕС пытается «выкрутить руки» американской администрации.