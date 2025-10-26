Лавров объяснил смену риторики Трампа по Украине

Власти США ранее выступали за долгосрочный мир на Украине, но изменили позицию под давлением Европы. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров в интервью венгерскому телеканалу Ultrahang.

«Когда сейчас говорят только о немедленном прекращении огня, а затем — „история рассудит“, это радикальная перемена. Но это также означает, что европейцы не спят, не едят и стараются выкрутить руки американской администрации», — отметил он.

Министр в своем заявлении фактически сделал отсылку к посту президента США Дональда Трампа в Truth Social, который написал, что победу должны одержать стороны конфликта, но «пусть история рассудит».

Лавров допустил, что США попали под невероятное давление со стороны европейских «ястребов» и президента Украины Владимира Зеленского. Россия не вмешивается во внутренние обсуждения в Вашингтоне, добавил глава МИД.

Он также рассказал, что в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Марко Рубио вопрос новых переговоров и встреч не поднимали.