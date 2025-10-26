Лавров объяснил смену риторики Трампа по Украине
Лавров: Европа выкручивает руки США требованием прекратить огонь на Украине
Власти США ранее выступали за долгосрочный мир на Украине, но изменили позицию под давлением Европы. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров в интервью венгерскому телеканалу Ultrahang.
«Когда сейчас говорят только о немедленном прекращении огня, а затем — „история рассудит“, это радикальная перемена. Но это также означает, что европейцы не спят, не едят и стараются выкрутить руки американской администрации», — отметил он.
Министр в своем заявлении фактически сделал отсылку к посту президента США Дональда Трампа в Truth Social, который написал, что победу должны одержать стороны конфликта, но «пусть история рассудит».
Лавров допустил, что США попали под невероятное давление со стороны европейских «ястребов» и президента Украины Владимира Зеленского. Россия не вмешивается во внутренние обсуждения в Вашингтоне, добавил глава МИД.
Он также рассказал, что в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Марко Рубио вопрос новых переговоров и встреч не поднимали.