В США задержали серийную няню-душительницу

Сотрудница детсада в американском штате Миннесота задушила 11-месячного ребенка за пять дней до его дня рождения. Об этом сообщило издание Mirror .

В городе Сэвидж 18-летняя няня позвонила в экстренные службы и рассказала, что мальчик неожиданно перестал дышать. Прибывшие медики попытались реанимировать ребенка, но спасти его не удалось.

Правоохранители выяснили, что за несколько дней до гибели мальчика полиция уже приезжала из-за другого младенца, у которого возникли проблемы с дыханием и шла кровь изо рта. Состояние ребенка тогда стабилизировалось, и в случае не увидели признаков насилия.

В итоге поведение сотрудницы детсада вызвало подозрения у следователей, так как именно она последней контактировала со всеми пострадавшими.

По версии следствия, подозреваемая пыталась задушить как минимум трех детей, чтобы привлечь к себе внимание. Последний эпизод закончился гибелью младенца. Няню обвинили в убийстве и нескольких эпизодах нападения.

Ранее американца заподозрили в убийстве пяти младенцев. Следствие установило, что мужчина убивал своих детей в период с 1992 по 2001 годы.