В США за сутки продали тысячу «золотых карт» ВНЖ за пять миллионов долларов

Правительство США за сутки продало тысячу новых «золотых карт», которые дают право постоянного вида на жительство. Об этом в интервью подкасту All-In рассказал министр торговли Говард Латник.

Благодаря этой программе иностранцы смогут получить право проживать в Штатах без необходимости получать гражданство. Обладатели «золотой карты», которая обойдется в пять миллионов долларов, платят налоги только с полученных в Америке доходов. В случае нарушения закона карту могут аннулировать, уточнил Латник.

Политолог Андрей Кортунов заявил, что программа «золотых карт» действительно может вызвать интерес со стороны состоятельных предпринимателей. Однако доходы от продажи таких карт вряд ли способны решить все финансовые проблемы США, подчеркнул эксперт.