Политолог Кортунов: «золотой» ВНЖ вряд ли решит все финансовые проблемы США

Президент США Дональд Трамп анонсировал продажу «золотого» вида на жительство в стране. Стоимость — пять миллионов долларов (более 400 миллионов рублей). В беседе с « Москвой 24 » свое мнение высказал политолог Андрей Кортунов.

По его словам, программа действительно может вызвать интерес со стороны состоятельных предпринимателей.

«Если говорить о российских бизнесменах, то они традиционно предпочитали получать более доступные гражданства в европейских юрисдикциях», — добавил эксперт.

Доходы от продажи таких карт, считает Кортунов, вряд ли способны решить все финансовые проблемы Соединенных Штатов. Для погашения дефицита бюджета страны стоит разбираться со снижением ставок федеральной резервной системы, заявил политолог.