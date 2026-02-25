Катер под флагом США открыл огонь у берегов Кубы

Кубинские пограничники вступили в перестрелку с катером под флагом США, который вторгся в территориальные воды страны и открыл огонь. Об этом сообщило МВД Кубы .

С лодки-нарушителя стреляли по кубинским морякам, в результате чего получил ранения командир судна. Ответным огнем ликвидировали четырех человек на катере, еще шесть получили ранения.

По информации министерства, утром 25 февраля в одной морской миле северо-восточнее канала Эль-Пино в провинции Вилья-Клара обнаружили лодку с номером FL7726SH. Ее перехватила группа пограничных войск МВД Кубы из пяти человек. Раненых эвакуировали с катера и оказали медицинскую помощь.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Дмитрий Любинский осудил действия США в отношении Кубы, которые привели страну на грань энергетического кризиса. По его словам, незаконные санкции преследуют цель помешать развитию государства и ограничить ее экономические связи.