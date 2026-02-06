В США выступили за включение Китая в новое соглашение об СНВ

Администрация США выступает за включение Китая в будущее соглашение с Россией, касающееся контроля над арсеналом. Об этом заявил заместитель американского госсекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности Томас Динанно.

Он обратил внимание, что президент Дональд Трамп намерен заключить новое соглашение.

«В общем, договор [о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ)] был несовершенным. Он не распространялся на тактические ядерные вооружения и не включал Китай», — процитировал ТАСС слова Динанно.

Договор об СНВ прекратил действовать 5 февраля, потому что США не захотели его продлевать. Дональд Трамп отметил, что намерен добиться заключения более выгодного договора, который включал бы Китай. По его мнению, новое соглашение должно действовать долгое время, а не пять лет.