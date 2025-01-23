В США выпустили из тюрьмы забеременевшую от 13-летнего школьника учительницу

В американском штате Нью-Джерси суд освободил из тюрьмы учительницу, обвиненную в совращении ученика. Об этом сообщил телеканал WPVI-TV .

Лору Карон арестовали 15 января. По данным полиции, в период с 2016 по 2020 год она неоднократно вступала в интимные отношения со школьником. В 2019 году она забеременела от подростка, которому на тот момент было только 13 лет.

Суд постановил, что Карон может оставаться на свободе до завершения следствия. Ей запрещено общаться с коллегами из школы, где она проработала 11 лет, а также с пострадавшим и его семьей.

Адвокат Карон отметил, что власти арестовали учительницу до завершения ДНК-тестирования, и в настоящее время нет никаких доказательств, подтверждающих ее связь со школьником.

Ранее в США другую учительницу, Габриэлу Ньюфелд, приговорили к полутора годам лишения свободы за совращение своего 18-летнего ученика. Мать молодого человека застала сына в машине преподавателя, когда они занимались сексом. Женщина сфотографировала номер автомобиля и сразу же сообщила в полицию. Ньюфелд арестовали на месте.