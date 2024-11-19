В США совратившую школьника учительницу приговорили к тюрьме

WCNC-TV: в США учительницу посадили на 1,5 года за совращение 18-летнего ученика

В США учительницу Габриэлу Ньюфелд приговорили к 1,5 года тюрьмы за совращение 18-летнего ученика. Об этом сообщила телестанция WCNC-TV .

Женщину арестовали в конце ноября 2023 года. Мать соблазненного ею школьника заподозрила, что с ее сыном что-то творится. Она включила спецприложение для связи с родными и определила, что вместо тренировки по регби юноша отправился в местный парк.

Мать последовала за сыном и застала его в машине учительницы, с которой он на тот момент занимался сексом. Женщина сфотографировала номер автомобиля и позвонила в полицию. Ньюфелд арестовали прямо на месте происшествия.

Позже выяснилось, что в школе давно ходили слухи о романе ученика с педагогом, но школьная администрация пыталась сама разрешить проблему. Следователи также установили, что Ньюфелд вступала в интимные отношения с учеником как минимум пять и не более 100 раз.

По закону штата Северная Каролина, если бы она состояла с ним в браке, то ее бы не посадили, но это условие не было выполнено.

В сентябре учительница из штата Миссури призналась в совращении 16-летнего ученика.