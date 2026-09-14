В Британии учительница физкультуры совратила трех учеников и попала под суд

В Великобритании продолжился суд над бывшей учительницей физкультуры Бронвен Джеймс, обвиняемой в совращении нескольких учеников. В ходе процесса она пыталась выставить подростка, которого растлила, фантазером, сообщило издание Daily Mail .

«Вчера Джеймс признали виновной в сексуальных отношениях с 16-летним мальчиком, который учился в школе в Саутгемптоне, где она преподавала», — говорится в материале.

При этом она не признала вину, заявив в Королевском суде Винчестера, что подросток якобы все выдумал. Присяжные ей не поверили, хотя и не знали на тот момент, что на счету Джеймс были и другие жертвы — девочки 13 и 14 лет. К одной ученице она приставала, отправляя откровенные фото и сообщения, а с другой занималась сексом в своей машине и у нее дома.

Подросток, которого она назвала фантазером, сообщил в полицию о преследованиях учительницы в конце 2023 года. Джеймс предъявили обвинения в 13 преступлениях против мальчика и двух девочек.

Суд признал учительницу виновной по трем пунктам обвинения в сексуальных действиях с ребенком и отпустил под подписку о невыезде. На следующей неделе ее заключат под стражу, и она снова предстанет перед судом. Максимальное наказание, которое ей может грозить по некоторым пунктам обвинения, составляет до 14 лет лишения свободы.

Ранее в США арестовали учительницу, которая совратила 12 учеников.