«Слишком умная». В файлах Эпштейна нашли странные комментарии к профилям украинок

В файлах финансиста-педофила Джеффри Эпштейна, обнародованных Минюстом США, обнаружили циничные комментарии в каталогах девушек с Украины и из Литвы. Они навели на мысли о сомнительных планах его составителей, сообщило РИА «Новости» , изучившее документы.

В файлах Эпштейна нашли семь документов, каждый из которых содержал подборку из 11 девушек, большинству которых было от 19 до 24 лет. Там упоминались жительницы Литвы и Украины, но также присутствовали россиянки и британки.

У некоторых девушек не были указаны ни страна происхождения, ни возраст. Зато имелись комментарии, оценивающие их внешность, сведения о наличии шенгенской визы, а также указание неких «рангов». Присутствовали пометки, что та или иная девушка либо высказывала подозрения, либо вызывала их у составителей каталогов.

В файлах одну 21-летнюю британку оценили как слишком подозрительную, отметив, что от нее пока безопаснее отказаться. Подобные характеристики могут говорить о том, что составители каталога планировали заниматься чем-то нелегальным. Также много было упоминаний украинок.

«Слишком умная, слишком хитрая. Я ей не доверяю», — стояла пометка про 24-летнюю украинку.

Про еще одну жительницу Украины 25 лет отметили, что она ничем не занималась, кроме моделинга. В целом в файлах финансиста Украину упомянули около двух тысяч раз, а Литву — свыше 1260.

Ранее в рассекреченных документах педофила всплыли упоминания о русских девушках-подростках, участвующих на его вечеринках.