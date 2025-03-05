В США выдали кредиты на 333 млн долларов заемщикам старше 115 лет

В США Управление по делам малого бизнеса (SBA) в 2020 и 2021 годах выдало кредиты заемщикам, чей возраст превышал 115 лет, на сумму 333 миллиона долларов. Об этом в соцсети X сообщил департамент государственной эффективности США.

Из сообщения следует, что всего выдали 3095 таких кредитов, при этом заемщики были отмечены в базе данных социального обеспечения как живые. В одном из случаев кредит на сумму 36 тысяч долларов получил заемщик в возрасте 157 лет.

Ранее главе департамента государственной эффективности США Илон Маск заявил, что ему угрожают из-за проводимой им работы по сокращению государственных расходов. При этом он добавил, что, если продолжать бездействовать в этом направлении, Соединенные Штаты станут банкротом.