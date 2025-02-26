Маск заявил об угрозах убийством из-за сокращения госрасходов

Главе департамента государственной эффективности США (DOGE) Илону Маску угрожают из-за проводимой им работы по сокращению государственных расходов. Об этом предприниматель сообщил на заседании кабинета министров во главе с президентом Дональдом Трампом, трансляцию которого вел Белый дом .

По словам Маска, если продолжать бездействовать в этом направлении, Соединенные Штаты станут банкротом.

«Это неприемлемый вариант. В этом суть моей работы, и поэтому я сталкиваюсь с критикой и угрозами расправы», — отметил он.

Предприниматель добавил, что на фоне масштабного сокращения госслужащих американские власти хотят сохранить необходимые рабочие места и оставить сотрудников, которые хорошо выполняют свою работу.

Ранее стало известно, что команда специалистов из DOGE взялась за изучение бюджетных расходов Пентагона. На фоне этого руководства ФБР, Пентагон и Госдеп отказались выполнять требование Илона Маска об отчетах.