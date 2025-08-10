Метис бульдога по кличке Петуния выиграла титул самой уродливой собаки в мире

В Калифорнии выбрали самую уродливую собаку мира — победительницей конкурса стала двухлетняя голая метиска французского и английского бульдогов по кличке Петуния. Об этом сообщило The New York Times .

Соревнование, которое проводится много лет на ярмарке округа Сонома в Санта-Розе, призвано напомнить, что «порода не определяет ценность питомца», и продвигает идею брать собак из приютов. Здесь ценятся не внешние стандарты, а «неидеальности» — отсутствие шерсти, неровные зубы или косоглазие считаются «знаками почета».

История Петунии началась в Лас-Вегасе, где она жила у заводчика. Волонтеры из приюта Luvable Dog Rescue в Орегоне забрали ее и обеспечили необходимым лечением, включая операцию на мягком небе, затруднявшем дыхание. В новом доме Петуния научилась гулять по тропам, спать на диване и доверять людям.

Победа принесла хозяйке пять тысяч долларов, а сама Петуния в понедельник появится в эфире шоу Today на NBC.

Настоящие награды, отмечает издание, Петуния получила еще до конкурса — здоровье, теплую лежанку и любовь, не зависящую от оценок жюри.

