В США врачи играли во время операции и не заметили смерть пациента

В США пациент умер при операции из-за игравших в музыкальное бинго врачей

В США хирург и анестезиолог играли в музыкальное бинго во время операции по удалению катаракты. В итоге 56-летний пациент Барт Райтер скончался, сообщило издание HealthExec .

«Согласно <…> судебному иску о врачебной халатности, 56-летний Барт Райтер перестал дышать в хирургическом центре InSight в Лоун-Три, штат Колорадо», — говорится в материале.

Мужчина поступил в клинику для удаления катаракты. Во время операции врачи не заметили изменений в его жизненно важных показателях, так как монитор был выключен. У пациента остановилось сердце.

Вдова подала в суд, обвинив хирурга в халатности. Стало известно, что во время операций медики включали треки 1970-х и 1980-х годов, а потом «пытались сопоставить имена исполнителей с буквами B.I.N.G.O».

При этом хирург заявил, что полагался на анестезиолога во время операции, который должен был подобрать правильную дозу и тип анестезии, а также следить за состоянием пациента.

Точные детали урегулирования спора неизвестны, так как оба медика свою вину не признали. Дело урегулировали, заключив досудебное соглашение. Все произошло в феврале 2023 года.

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