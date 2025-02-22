В США впервые за 15 лет расстреляют заключенного

Американские власти впервые за 15 лет проведут казнь заключенного методом расстрела. Такой способ выбрал сам осужденный, приговоренный к высшей мере наказания. Об этом сообщило Associated Press .

Речь идет о 67-летнем Брэде Сигмоне из Южной Каролины. Он станет первым заключенным в штате, кого казнят таким образом. Приговор осуществят 7 марта. Сигмона привяжут ремнями к стулу, наденут на голову капюшон и установят мишень на сердце. Стрелять будут трое добровольцев с расстояния примерно в 4,6 метра.

Адвокат осужденного заявил, что Сигмон не выбрал электрический стул, так как тот «сожжет и сготовит его заживо». Но расстрел не менее чудовищен, считает юрист. Осужденный получил приговор за то, что до смерти избил битой родителей своей бывшей девушки и похитил ее саму.

С 1976 года только троих заключенных казнили в США посредством расстрела. Все случаю были в штате Юта.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что президент США Дональд Трамп изучает возможность восстановления смертной казни на федеральном уровне. Мораторий ввели при администрации Джо Байдена.