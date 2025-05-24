В США ведущая новостей начала рожать в эфире и отвела программу 3 часа

Daily Mail: в США у ведущей новостей начались роды в студии

В США ведущая новостей Оливия Джаквайт начала рожать в прямом эфире, однако категорично отказалась покидать студию до завершения выпуска. Об этом сообщила газета Daily Mail .

За минуту до появления в эфире телеканала CBS у Джаквайт отошли воды, о чем она сообщила соведущей Джулии Данн. Однако Оливия решила остаться в эфире и продолжить вести передачу, а не срочно ехать в больницу.

Коллеги Джаквайт не скрывали своего волнения и держали зрителей в курсе состояния ведущей. В итоге Оливия около трех часов проработала в прямом эфире. Мать женщины скептически заявила журналистам, что подобное поведение дочери — в ее духе.

«Она так действует всегда. Это именно то, чего я от нее ожидала», — сказала американка.

Директор CBS Стон Гриссом отметил профессионализм и мужество сотрудницы. Роды Джаквайт прошли успешно, однако имя и пол ребенка не раскрыли.

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