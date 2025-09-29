Встретила покойного деда. Женщина умерла на 2,5 минуты и получила послание с того света
Жительница Техаса Триша Баркер пережила клиническую смерть и нашла свое предназначение. «На том свете» девушка встретила необычных существ и своего покойного деда, а также почувствовала присутствие бога.
Авария, переломы и операция
В возрасте 21 года американка попала в серьезную автомобильную катастрофу. Врачи диагностировали переломы позвоночника и ноги, множественные внутренние повреждения, сообщило издание Daily Mail.
Из-за отсутствия медицинской страховки Трише пришлось ждать операции около 17 часов. Во время хирургического вмешательства сердце девушки остановилось на 2,5 минуты. В этот момент Баркер ощутила, как покидает свое тело.
Светящиеся существа, бог и покойный дедушка
Триша рассказала, что видела светящихся существ за спинами хирургов. Необычные объекты переливались серебристо-белым, золотым, желтым и синими цветами и не имели признаков пола.
В таком состоянии Баркер якобы могла проходить сквозь стены. Позже девушка попала на зеленое пастбище, где встретила своего покойного дедушку и ощутила присутствие бога.
Триша описала состояние как мощную вибрацию, наполненную чистой любовью. Бог сообщил девушке, что ее предназначение — быть учителем. После этого пациентка пришла в себя.
Этот случай изменил жизнь американки. Она уверовала в бога и стала преподавателем.
Что такое клиническая смерть
Клиническая смерть — это обратимое состояние перехода от жизни к биологической смерти на короткий промежуток времени (в среднем четыре-шесть минут), в течение которого происходит остановка жизненно важных функций организма. При этом необратимые изменения в клетках головного мозга и других органах еще не наступают.
Особенность заключается в том, что сердце останавливается и дыхание прекращается, но клетки мозга сохраняют жизнеспособность за счет кратковременного внутреннего запаса энергии. Этот резерв крайне мал, поскольку нейроны особенно чувствительны к недостатку кислорода.
Основные признаки клинической смерти:
- отсутствие сознания — человек не реагирует на внешние раздражители (оклик, похлопывание по щекам, болевые воздействия);
- отсутствие дыхания — грудная клетка не совершает дыхательных движений, вдохи и выдохи не слышны, иногда могут наблюдаться редкие, судорожные, неэффективные попытки вдоха;
- отсутствие кровообращения — прекращается эффективная работа сердца, главный признак — отсутствие пульса на крупных артериях, таких как сонная и бедренная.