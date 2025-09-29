Встретила покойного деда. Женщина умерла на 2,5 минуты и получила послание с того света

Жительница Техаса Триша Баркер пережила клиническую смерть и нашла свое предназначение. «На том свете» девушка встретила необычных существ и своего покойного деда, а также почувствовала присутствие бога.

Из-за отсутствия медицинской страховки Трише пришлось ждать операции около 17 часов. Во время хирургического вмешательства сердце девушки остановилось на 2,5 минуты. В этот момент Баркер ощутила, как покидает свое тело.

В возрасте 21 года американка попала в серьезную автомобильную катастрофу. Врачи диагностировали переломы позвоночника и ноги, множественные внутренние повреждения, сообщило издание Daily Mail .

Светящиеся существа, бог и покойный дедушка

Триша рассказала, что видела светящихся существ за спинами хирургов. Необычные объекты переливались серебристо-белым, золотым, желтым и синими цветами и не имели признаков пола.

В таком состоянии Баркер якобы могла проходить сквозь стены. Позже девушка попала на зеленое пастбище, где встретила своего покойного дедушку и ощутила присутствие бога.

Триша описала состояние как мощную вибрацию, наполненную чистой любовью. Бог сообщил девушке, что ее предназначение — быть учителем. После этого пациентка пришла в себя.

Этот случай изменил жизнь американки. Она уверовала в бога и стала преподавателем.