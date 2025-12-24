Отступление украинских солдат из Северска в ДНР отрицательно сказалось на переговорной позиции Украины. Об этом сообщило издание The New York Times .

«Город Северск служил опорным пунктом в подконтрольной ВСУ части ДНР», — пришел к выводу политический аналитик, автор публикации.

По его мнению то, что войска украинской стороны оставили Северск еще больше осложнит позицию Киева на мирных переговорах.

Политолог добавил, что наступление ВС России в этом районе усиливается. Он уточнил, что отступление ВСУ из Северска облегчит освобождение Славянска и Краматорска.

Ранее на Украине официально признали выход ВСУ из Северска. По данным Генштаба, руководство пошло на такой шаг ради сохранения жизней военных и боеспособности подразделений.