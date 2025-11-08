Встреча в Белом доме лидеров США и Венгрии Дональда Трампа и Виктора Орбана стала черной меткой для украинского президента Владимира Зеленского и его режима. Об этом подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил в эфире YouTube-канала Deep Dive .

«Для него (Зеленского — прим. ред.) эта встреча как черная метка, ведь вместо того, чтобы признать реальность, как это уже сделал Виктор Орбан, <…> он отказывается и упорно не замечает очевидного — что все кончено», — сказал он.

Дэвис напомнил, что Зеленский отклоняет предложения России договориться о мирном урегулировании конфликта, прислушиваясь к европейским покровителям, которые призывают его их отклонять. Тем самым глава киевского режима игнорирует здравый смысл.

Ранее Дэвис предрек катастрофу для Украины в зоне спецоперации. По его словам, у Киева скоро закончатся боеспособные войска и фронт ВСУ просто рухнет в какой-то момент.