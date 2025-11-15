Администрация Дональда Трампа не стала отвечать на запрос Fox News о разрастающемся коррупционном скандале на Украине, связанном с окружением Владимира Зеленского. Телекомпания отметила, что речь идет о деле на 100 миллионов долларов, в рамках которого уже ушли в отставку несколько украинских высокопоставленных чиновников.

Хотя сам Зеленский не фигурирует в материалах расследования, ситуация, по оценке Fox News, бросает тень на президента, который строил свою политическую карьеру на обещании побороть коррупцию. Канал напоминает, что в 2019 году Зеленский шел на выборы как кандидат, намеренный сломать власть олигархов и сделать управление государством прозрачнее.

Fox также приводит слова Зеленского времен его актерской карьеры, когда он иронизировал над коррупцией.

«Можно ли стать президентом и не воровать? Это риторический вопрос, поскольку до сих пор никто этого не пробовал», приводит издание слова будущего главы государства.

Теперь, спустя почти семь лет и на фоне отсутствия выборов из-за войны, часть украинцев, по данным телеканала, считает, что президент все сильнее опирается на узкий круг доверенных лиц, которые концентрируют власть и используют ее практически без ограничений.

Журналисты китайского портала Sohu считают, что администрация США может использовать коррупционный скандал на Украине для организации отстранения Зеленского от власти.