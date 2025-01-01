В США указали на пять преград для выполнения предвыборных обещаний Трампа

WSJ: Трампу будет трудно выполнить обещания по борьбе с нелегальной иммиграцией

Избранный президент США и его администрация столкнутся с проблемами при реализации предвыборных обещаний Дональда Трампа по борьбе с нелегальной иммиграцией. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal .

Трампу и его команде придется преодолеть как минимум пять основных преград. Первая из них — перегруженность иммиграционных судов. Очереди на слушания сформированы вплоть до 2029 года, судей катастрофически не хватает.

С нехваткой персонала связана и вторая трудность. У Агентства иммиграционного и таможенного контроля США, которое занимается арестом и высылкой нелегальных мигрантов, нет достаточного количества сотрудников и техники.

Третья проблема заключается в местонахождении части нарушителей. Власти некоторых американских мегаполисов выступили против массовой депортации и отказались содействовать этой работе.

Четвертой сложностью стало огромное число направлений, откуда мигранты прибывают в США. Организовывать обратные перелеты для них становится все дольше и дороже.

Пятая преграда связана с бюрократией. Все изменения, предложенные Трампом, возможно реализовать только через конгресс или поправки в Конституцию.

Ранее стало известно, что избранный президент США будет депортировать нелегальных мигрантов целыми семьями. В том числе высылать будут родителей, чьи дети родились на американской территории, отмечал RT.