В США указали на неспособность Харрис иметь дело с Путиным

Сенатор Вэнс: Харрис не сможет противостоять Путину и Си Цзиньпину

Вице-президент США Камала Харрис в случае победы на выборах главы государства вряд ли сможет общаться с российским лидером Владимиром Путиным на высшем уровне. Об этом заявил кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джеймс Дэвид Вэнс. Его процитировал RT.

«Если вы не можете ответить на вопросы СМИ, сможете ли тогда противостоять Владимиру Путину или председателю КНР Си Цзиньпину?» — спросил Вэнс.

По его словам, Харрис боится отвечать на вопросы американского народа. Поэтому вице-президенту США нельзя доверить общение с мировыми лидерами и представлять перед ними Соединенные Штаты.

Кандидат на пост президента США Дональд Трамп ранее в интервью Илону Маску заявил, что в период пребывания у власти поддерживал с Путиным хорошие отношения.

Также Трамп рассказал, что Джо Байдену пришлось выйти из президентской гонки из-за переворота, произошедшего внутри партии. По его словам, Харрис совершенно некомпетентна в делах США.