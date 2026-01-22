В США удивились живучести советских истребителей МиГ-29

Советский истребитель четвертого поколения МиГ-29, несмотря на солидный возраст, продолжает оставаться востребованным и активно модернизируется, написал американский журнал 19FortyFive . Самолет, впервые поднявшийся в воздух в 1977 году, по оценке издания, «упорно не уходит на пенсию» и способен прослужить еще не одно десятилетие.

Многие советские образцы авиации пережили сам СССР, и МиГ-29 — один из самых ярких примеров. Хотя в боевых столкновениях 1990-х годов он уступал американским F-15 и F-16, платформа сохранила экспортный потенциал и возможность глубокой модернизации.

В качестве ключевого примера приводится Индия, где МиГ-29 обновляются. Самолеты получили дозаправку в воздухе, новую РЛС, системы РЭБ и современные вооружения. Сейчас индийские ВВС рассчитывают продлить срок их службы до 2030-х годов, в том числе за счет интеграции высокоточной авиабомбы HSLD Mk-II, что превращает истребитель в полноценную многоцелевую машину.

Еще одним пользователем модернизированных МиГ-29 названа Украина, где самолеты дорабатываются для применения управляемых средств поражения по наземным целям. Несмотря на неоднозначную боевую статистику, издание приходит к выводу, что потенциал модернизации позволяет истребителю оставаться актуальным и спустя почти полвека после своего появления.

Министр национальной обороны Польши Павел Залевский на прошлой неделе пообещал передать Украине новую партию МиГ-29. Самолетов будет до девяти, однако конкретное число не уточнял.