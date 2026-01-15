Польша готовится передать Украине новую партию истребителей МиГ-29. Об этом журналистам рассказал министр национальной обороны Польши Павел Залевский, сообщили в российской службе Польского радио.

Залевский заявил, что самолетов будет до девяти, однако конкретное число не уточнял. Он добавил, что сейчас ведутся технические переговоры с министерством обороны Украины: они касаются, в основном, логистики, технического состояния машин и условий передачи.

Варшава не впервые передает Киеву МиГ-29. В 2023 году совместно со Словакией она поставила 14 истребителей этого типа.

В Кремле считают, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что накачивание Киева оружием красноречивее слов европейских стран о мире.