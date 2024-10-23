В Москве и Санкт-Петербург сохранился комфортный уровень жизни, несмотря на санкции. Об этом рассказал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works .

«Я был в Москве дважды за последние 12 месяцев и в Санкт-Петербурге один раз, и вот что я вам скажу: там улыбчивые счастливые люди», — признался американец.

По его словам, в российских магазинах нет товарного дефицита, а на улицах — чисто и безопасно.

В начале года Москву посетил американский журналист Джексон Хинкл, отметивший, что его коллега Такер Карлсон был прав, когда говорил, что столица РФ красивее, безопаснее и чище любого города в США.

Это не первое его посещение России. Прошлой осенью Хинкл также посещал Москву, отметив тогда, что в городе «просто шикарно», если сравнивать с Нью-Йорком, Майами, Лос-Анджелесом или Лондоном.

Ранее евродепутат от Словакии Любош Блага, посетивший Москву по случаю 80-летия МГИМО, раскритиковал Запад за распространение «невероятной лжи» о России. По его словам, в российских городах нет «грязи и бардака», страна продолжает развиваться.