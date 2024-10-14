Евродепутат от Словакии Любош Блага, посетивший Москву по случаю 80-летия МГИМО, призвал не верить лжи Запада о России. Об этом он написал в своем Telegram-канале .

«Могу подтвердить, что о России распространяется на Западе невероятная ложь… Поэтому, пожалуйста, не верьте этим глупостям», — написал парламентарий.

Он указал на вранье Запада о том, что в России из-за боевых действий «грязь и бардак». При этом столичное метро выглядит чище, чем подземка в Париже или Нью-Йорке. Блага отметил высокое качество жизни в Москве. Он увидел современную бытовую технику в магазинах и новые автомобили на дорогах. В первую очередь из-за антироссийских санкций пострадали страны Евросоюза, а Россия продолжает развиваться, заявил депутат.

Блага прибыл в Москву, чтобы поблагодарить российскую сторону за освобождение от фашизма и принести извинения за русофобскую политику Запада.