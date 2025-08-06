В США учительница совратила 14-летнюю ученицу

Бывшую 40-летнюю учительницу из Огайо признали виновной в незаконных отношениях с 14-летней ученицей. Об этом сообщило издание Daily Mail со ссылкой на судебные документы.

Стефани Келленбергер, ранее работавшая учителем английского в средней школе Шелби, заключила сделку со следствием. Она признала себя виновной по 21 пункту обвинения, включая четыре случая сексуального насилия и 17 эпизодов незаконных сексуальных контактов с несовершеннолетней.

Преступления происходили в течение полутора лет — с февраля 2020 по октябрь 2021 года. Все случаи имели место в доме обвиняемой. Сексуальные отношения начались, когда девочке исполнилось 14 лет, и продолжались до достижения ею возраста согласия, который в Огайо составляет 16 лет.

Судья подчеркнул особую тяжесть преступления, учитывая, что обвиняемая ранее была учителем потерпевшей. В ходе процесса адвокат Келленбергер настаивал на добровольном характере отношений, заявляя, что «согласие вовсе не было проблемой», а прокурор при этом подтвердил отсутствие фактов физического принуждения.

В результате досудебного соглашения бывшая учительница получит 15 лет лишения свободы с возможностью условно-досрочного освобождения через 10 лет. Потерпевшая сторона согласилась с этим решением, чтобы избежать травмирующей дачи показаний в зале суда.

После освобождения Келленбергер будет обязана пожизненно регистрироваться как сексуальный преступник наивысшей категории. Ей также запретили контактировать с жертвой и работать в сфере образования.

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