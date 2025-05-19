В США учительница напоила и совратила школьника

KTIV: учительница в США напоила алкоголем школьника и совратила его

Американская учительница из штата Небраска попала в тюрьму после того, как напоила ученика алкоголем и вступила с ним в интимную связь. Об этом сообщил канал KTIV .

Расследование против 34-летней преподавательницы начали 30 апреля. В полицию обратился суперинтендант местного школьного округа. Он рассказал правоохранителям, что учительница могла переспать со школьником.

Силовики выяснили, что женщина сама рассказала коллегам, как покупала алкогольные напитки и сигареты для двух учеников. Также к полицейским попала ее переписка со школьниками. Из диалога было ясно, что с одним из них она занималась сексом. На допросе подросток это подтвердил.

В администрации посчитали, что преступление подозреваемая совершила вне школы. Из-за расписания она не могла остаться с учеником тет-а-тет. В итоге женщину арестовали, однако сразу выпустили под залог. На 11 июня назначили судебное заседание по делу.

Ранее учительница из штата Нью-Джерси соблазнила 11-летнего школьника. Впоследствии она родила от него ребенка.