В США учительница дважды совратила школьника у себя дома

В США бывшая учительница призналась, что совратила одного из своих учеников у себя дома. Об этом сообщило издание The Mexico Ledger .

Педагог Джане Мари Наннелли из города Мексико попала на скамью подсудимых в феврале. Департамент общественной безопасности города узнал от школьного округа, что она состояла в интимных отношениях с одним из школьников.

В ходе расследования пострадавший рассказал, что в июне 2024 года дважды занимался с ней сексом.

«Оба раза он встречался с Наннелли в Ладдонии, а затем она отвозила его к себе домой в Мексико», — пояснил он.

Наннелли также обвинили в том, что с марта по апрель 2022 года она состояла в сексуальных отношениях еще с одним учеником, который в том же году окончил учебное заведение.

Приговор Наннелли вынесут утром 12 января.

Ранее в Северной Каролине учительница совратила школьника, а потом попыталась скрыться во Флориде, но безуспешно. На судебном заседании педагог просила не экстрадировать ее, а рассмотреть дело по новому месту жительства.