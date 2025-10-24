Учительница четырежды совратила школьника и скрылась во Флориде

Власти Северной Каролины выдали ордер на арест 26-летней учительницы, подозреваемой в совращении школьника. Совершив преступления, она скрылась во Флориде, сообщил телеканал WPLG .

Джордан Кейси Хок переехала в округ Майами-Дейд в 2025 году и устроилась учительницей обществознания в государственную начальную школу. Именно там ее арестовали 22 октября по обвинению в четырех случаях непристойного поведения в отношении несовершеннолетнего в пригороде Шарлотт, где она жила до этого.

«Преступления произошли в начале этого года, когда Хок преподавала в местной школе, и в них был замешан несовершеннолетний ученик», — сказал представитель полицейского управления города Каннаполис.

На заседании суда женщина просила не экстрадировать ее в Северную Каролину, а рассмотреть дело во Флориде. Сразу после ареста ее уволили из начальной школы.

