В США участились случаи гонконгского гриппа из-за мутации

Рост заболеваемости гонконгским гриппом зафиксировали в США из-за мутации. Об этом сообщило РИА «Новости» после анализа данных американской санитарной службы.

«Из 163 вирусов гриппа A (H3N2), собранных с 28 сентября 2025 года и прошедших дополнительный генетический анализ в CDC, 89% относились к субкладу K», — заявили в центре по контролю и профилактике заболеваний США.

В основном в стране в текущем сезоне распространяется грипп типа А, из почти 550 выявленных за неделю случаев подавляющее большинство пришлось на этот вирус. Грипп В встречается гораздо реже.

Сезонный грипп набирает обороты в большинстве регионов США, но показатели тяжести течения инфекции пока остаются низкими. Сам эпидсезон только начался.

Ранее переболевшие гонконгским гриппом россияне пожаловались на потерю слуха.