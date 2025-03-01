В США убийца 40 лет скрывался от властей под именем однокурсника

В США поймали 76-летнего Стивена Крейга Кэмпбелла, который скрывался 40 лет под чужим именем от полиции. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Кэмпбелл совершил преступление в 1982 году, когда подложил бомбу в ящик с инструментами у дома бывшего супруга своей бывшей жены в Вайоминге.

«Смертоносное устройство взорвалось, когда его жена открыла коробку, и дом и соседний участок загорелись», — говорится в материале.

Спустя год Кэмпбелла освободили под залог и он исчез, так и не явившись в суд. Он просто позаимствовал личность своего однокурсника Уолтера Ли Коффмана, с которые учился в университете в Арканзасе. Тот погиб в ДТП в 1975 году.

В 1984 году убийца подал заявление на продление срока действия паспорта от имени однокурсника, приложив свою фотографию. И так он делал на протяжении всех 40 лет, что находился на свободе.

Кэмпбелл все это время жил в штате Нью-Мексико, где он приобрел на имя Коффмана земельный участок.

Недавно аферу жестокого убийцы раскрыли и его снова арестовали.

Ранее криминалист Михаил Игнатов предупредил, что маньяка можно вычислить по «колючему» взгляду исподлобья. Он посоветовал остерегаться таких людей на сайтах знакомств.