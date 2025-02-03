Криминалист Игнатов: маньяка можно вычислить по «колючему» взгляду исподлобья

Криминалист Михаил Игнатов рассказал сайту «Страсти» , как вычислить потенциального маньяка на сайте знакомств и в толпе. Он посоветовал остерегаться людей с «колючим» взглядом, которые смотрят исподлобья. Еще один тревожный сигнал — настойчивые приглашения на встречу.

«Сразу не вычислить. Они могут прикидываться, кем угодно. Они могут говорить комплименты, задурманить голову», — отметил эксперт.

Игнатов подчеркнул важность осторожности при знакомствах в интернете. Он посоветовал проверять потенциальных партнеров, просить их показать паспортные данные или стараться навести о них справки. Кроме того, соглашаться на первую встречу следует только в общественном месте, где много людей.

Эксперт считает, что проблема маньяков часто связана с детскими травмами, когда мужчина мог видеть насилие в семье. Это приводит к тому, что некоторые люди начинают повторять жестокое поведение. Ветеран МВД уверен, что таких преступников нельзя возвращать в общество после колонии, так как они не встанут на путь исправления и будут только нести горе.