В США убеждали Украину в «неотвратимости» ее вступления в НАТО
Дипломат Смит: США приближали Украину к членству в НАТО последние 2,5 года
Вашингтон добивался приближения Украины к членству в Североатлантическом альянсе последние 2,5 года. Об этом заявила дипломат Джулианн Смит на слушаниях по вопросу ее назначения заместителем госсекретаря США по политическим вопросам, сообщил ТАСС.
По ее словам, союзники дали понять Украине, что она станет членом НАТО. Стране не направили приглашение лишь потому, что на ее территории пока не завершился конфликт и еще нужно сделать больше в сфере реформ.
«Однако мы должны продолжить приближать Украину к альянсу. И мы делали это различными путями в течение последних двух с половиной лет», — добавила Смит.
Американский дипломат считает, что Киеву следует и дальше «углублять отношения с альянсом».
Смит сменит на посту заместителя госсекретаря Викторию Нуланд. Теперь ее кандидатуру должен утвердить Сенат.
Ранее в НАТО поддержали атаку дронов ВСУ на мурманский аэропорт. Беспилотники могли запустить с финской территории.