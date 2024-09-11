В США убеждали Украину в «неотвратимости» ее вступления в НАТО

Дипломат Смит: США приближали Украину к членству в НАТО последние 2,5 года

Вашингтон добивался приближения Украины к членству в Североатлантическом альянсе последние 2,5 года. Об этом заявила дипломат Джулианн Смит на слушаниях по вопросу ее назначения заместителем госсекретаря США по политическим вопросам, сообщил ТАСС .

По ее словам, союзники дали понять Украине, что она станет членом НАТО. Стране не направили приглашение лишь потому, что на ее территории пока не завершился конфликт и еще нужно сделать больше в сфере реформ.

«Однако мы должны продолжить приближать Украину к альянсу. И мы делали это различными путями в течение последних двух с половиной лет», — добавила Смит.

Американский дипломат считает, что Киеву следует и дальше «углублять отношения с альянсом».

Смит сменит на посту заместителя госсекретаря Викторию Нуланд. Теперь ее кандидатуру должен утвердить Сенат.

Ранее в НАТО поддержали атаку дронов ВСУ на мурманский аэропорт. Беспилотники могли запустить с финской территории.