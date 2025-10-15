CNN: Трамп угрожает Tomahawk, так как не имеет рычагов влияния на Россию

Президент США Дональд Трамп заявил, что неуловимый мир на Украине станет его следующим приоритетом. Обещание поставить Tomahawk на Украину может оказаться пустой угрозой, об этом написало издание CNN. .

Возможности Трампа в отношениях с российским лидером Владимиром Путиным были ограничены с самого начала, отметило издание, а сейчас их стало еще меньше.

«Он уже пробовал использовать красные ковровые дорожки, личное обаяние и экономические рычаги. Было как минимум семь сроков, когда он угрожал ввести новые санкции. <…> США уже пробовали экономические и дипломатические меры, но Россия демонстрирует готовность к сопротивлению, а переговоры тем временем находятся на паузе», — указал автор материала.

В течение нескольких недель Трамп обсуждает поставки ракет Tomahawk на Украину для использования их против России. Автор статьи отметил, что это может быть очередной пустой угрозой.

По данным других американских СМИ, Пентагон уже разработал детальный план передачи ракет Украине. Решение зависит только от Трампа.