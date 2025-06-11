Учительница года из Алабамы попала в тюрьму за секс с подростком

LT: в США учительницу года из Алабамы арестовали за совращение подростка

В Соединенных Штатах 49-летняя учительница из Алабамы Хизер Озмент попала в тюрьму за совращение подростка. Об этом сообщила газета The Latin Times .

За решеткой оказалась педагог, которая преподавала в начальной школе в городе Калера и была воспитателем в детсаду. Учительницу обвинили в том, что она занималась сексом с подростком в машине и у себя дома.

Юноша не был учеником Озмент, отметили в полиции. Арестантка считалась одним из лучших педагогов округа, ее удостоили звания «Учитель года» в 2024–2025 годах. Озмент отстранили от работы. В учебном заведении рассказали, что Хизер совершила преступление после занятий на территории школы.

Ранее в Австралии пожилая учительница лишилась лицензии из-за секса с учеником. Постыдная правда об уважаемом педагоге вскрылась лишь 40 лет спустя.