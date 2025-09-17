В США студенты сняли в общежитии шкуру с убитого медведя

Два студента Корнеллского университета убили черного медведя весом около 55 килограммов, после чего пронесли тушу в общежитие и там сняли с нее шкуру. Об этом сообщил телеканал NBC News .

Как уточнили в университете, у молодых людей были действующие лицензии штата Нью-Йорк на охоту, так что формально они действовали законно. Жалоба в полицию поступила только в воскресенье вечером, однако проверка Департамента охраны окружающей среды не выявила нарушений.

У Корнелла нет официального талисмана, но символикой университета традиционно считается именно медведь — его изображения украшают спортивную атрибутику и сувениры, а на матчах можно увидеть ростовую куклу в костюме Big Red Bear.

