В США сравнили Интервидение и Евровидение не в пользу последнего

Идея международного музыкального конкурса Интервидение заключается в защите многополярного мира и традиционных ценностей, и этим он выгодно отличается от Евровидения. Об этом написала американская газета The Christian Science Monitor .

Авторы материала напомнили, что Россию исключили из Евровидения с 2022 года, и Москва запустила собственную версию музыкального конкурса «с более глобальным, хотя и несколько менее инклюзивным, подходом».

«Российские организаторы мероприятия позиционируют его как форум, который будет продвигать традиционные ценности и уникальные национальные культуры — в противовес Евровидению. <…> В эпоху холодной войны девизом таких мероприятий был „Мир и дружба“, тогда как сегодняшняя идея скорее заключается в общих и нелиберальных ценностях в многополярном мире», — отметили в статье.

Финал Интервидения прошел в субботу на площадке «Live Арена» в Подмосковье. В нем участвовали 23 представителя. Победителем признали участника из Вьетнама певца Дык Фука.