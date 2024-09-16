Учительница в США призналась в совращении 16-летнего школьника

Педагог одной из школ в штате Миссури призналась, что совратила 16-летнего школьника. Об этом сообщила газета The Sun .

Женщину арестовали в январе, но признание от нее полицейские получили только в сентябре. Автор публикации сообщил, что 26-летняя девушка проработала в школе, где совратила учащегося, лишь шесть месяцев.

Сотрудники учебного заведения рассказали, что несколько раз указывали сотруднице на неподобающий внешний вид. Она приходила на уроки в узких леггинсах и в топах с глубоким вырезом. Помимо этого, американка была «слишком близка с учениками», отметил источник газеты.

В конце 2023 года педагог сблизилась с 16-летним учеником и совратила его, указал автор публикации. После того, как о встречах стало известно администрации школы, девушка пыталась скрыться в штате Техас, но там ее задержали.

Ранее в штате Невада педагог совратила школьника и сходила с ним на 15 свиданий. Женщина рассказала, что хотела вступить с учеником в интимные отношения, но «воздерживалась от этого из-за его возраста».