В США сообщили об усилении российских ударов по линиям снабжения ВСУ

Украинские военные с возрастающей тревогой наблюдают за усилением российских ударов по линиям снабжения с помощью беспилотников. Бойцы ВСУ на передовой и аналитики, изучающие ход конфликта, этот фактор называют главным изменением конфликта в 2025 году, сообщила газета The Wall Street Journal .

По данным издания, именно способность России точнее и дальше поражать цели беспилотниками стала определяющей, затмевая даже постепенное продвижение российских войск. Газета подчеркивает, что Россия сейчас превосходит Украину по численности и качеству дронов на ключевых участках фронта. Если Киев не найдет способ ответить на это технологическое преимущество, удерживать позиции в 2026 году будет крайне сложно.

Аналитик Института изучения войны Джордж Баррос отметил, что российские навыки в применении дронов средней дальности заметно выросли: они поражают цели на дистанции 40–70 километров от передовой, тогда как раньше для подобных задач требовались пилотируемые самолеты. WSJ также выделяет эффективность российского подразделения «Рубикон», активно работающего с беспилотными системами.

Тем временем Москва последовательно усиливает направление БПЛА. О создании Войск беспилотных систем 12 ноября объявил их заместитель начальника Сергей Иштуганов. Инициатива появилась после поручения президента Владимира Путина, а министр обороны Андрей Белоусов в декабре поставил задачу развивать дроны с увеличенной дальностью, автономностью и повышенной помехозащищенностью.