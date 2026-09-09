В США сообщили об уничтожении пяти иранских танкеров

CENTCOM сообщил об уничтожении 5 иранских танкеров с сырой нефтью

Американские военнослужащие уничтожили пять иранских танкеров. Об этом в соцсети X сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM).

«Силы CENTCOM уничтожили пять иранских танкеров с сырой нефтью 8 сентября после того, как Корпус стражей исламской революции (КСИР) дважды за последние два дня нацелился на военный корабль ВМС США баллистическими ракетами», — уточнило командование.

В CENTCOM добавили, что военный корабль США продолжает патрулировать региональные воды. Иран попытался его атаковать, но безуспешно. Никто из американского экипажа не пострадал.

Американские военные также опубликовали кадры поражения танкеров Ирана.

Ранее ВС США атаковали нефтяной танкер Ирана в Персидском заливе. Судно находилось на якорной стоянке в районе острова Харк.