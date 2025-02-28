Робби Уильямс перестал видеть НЛО и стал экстрасенсом

Около 20 лет назад произошла первая встреча артиста с паранормальным. Он увидел в небе над Лос-Анджелесом два НЛО и с тех пор так увлекся поиском инопланетной жизни, что даже снялся в двух документальных фильмах на эту тему.

После рождения четверых детей от Айды Филдж Уильямс сосредоточился на семье, забросил хобби и перестал отслеживать неопознанные объекты. Недавно певец заметил у себя особые способности.

«Вы думаете о людях, и они звонят. Вы думаете о людях, и они пишут вам по электронной почте. Многое из этого может быть совпадением. Но то, как быстро это происходит в последнее время, привлекло мое внимание», — сказал певец.

Дар предвидения раскрыла в себе оперная певица Анна Нетребко. Она узнала о пандемии коронавируса заранее, из вещих снов.