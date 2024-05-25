В США сообщили о странном исчезновении сводного брата греческой принцессы

В США при странных обстоятельствах пропал 53-летний Аттилио Бриллембург — сводный брат греческой принцессы Татьяны. Об этом сообщил телеканал NBC News .

По информации журналистов, в последний раз мужчину видели в ночь на воскресенье, 19 мая, около города Малибу в Калифорнии. Около часа ночи он шел босиком по безлюдной местности.

Полиция объявила Бриллембурга в розыск. В офисе шерифа Лос-Анджелеса заявили, что есть основания для беспокойства о пропавшем.

Принцесса Татьяна Блатник — наследница немецкого курфюрста. В 2010 году она вышла замуж за принца Николая — сына последнего короля Греции Константина II и получила титул принцессы Греции и Дании. В апреле 2024 года пара объявила о разводе.

Ранее стало известно, когда заболевшая раком принцесса Уэльская Кейт Миддлтон вернется на публику. По словам журналиста Ричарда Идена, жена принца Уильяма вернется к общественной жизни осенью 2024 года.