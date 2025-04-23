Рубио назвал главный вызов для США

Для Соединенных Штатов вызовом номер один стал Китай, причем во всех направлениях. Об этом в интервью The Free Press заявил госсекретарь США Марко Рубио.

По его словам, в Китае ведут самое масштабное наращивание военной силы в мирное время за всю историю человечества. Поэтому в Вашингтоне считают, что КНР — это приоритетный вызов с точки зрения национальной безопасности, экономики и промышленности.

Рубио отметил, что американская сторона хочет предотвратить потенциальный вооруженный конфликт с Китаем. Война с КНР была бы ужасным событием, добавил госсекретарь.

Ранее экономист Александр Разуваев заявил, что планы США повысить пошлины для Китая до 245% — часть стратегии американского лидера Дональда Трампа. По мнению эксперта, глава Белого дома ведет «торг как на турецком базаре».